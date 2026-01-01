Esra Bilgiç aşka geldi! 2025'e böyle veda etti

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç 2025'e veda paylaşımıyla yine dikkat çekti.

Bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç aşk dolu kareleriyle beğeni topladı.

Esra Bilgiç, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatillerle de dikkat çekerken, 2025 yılını dolu dolu yaşayan isimler arasında gösteriliyor.

Ünlü oyuncu, sosyal medyada akım haline gelen 2025’e veda paylaşımlarına katılarak yılın öne çıkan anlarını takipçileriyle paylaştı.

Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile birlikte olduğu anlardan tatil karelerine kadar birçok özel anı sosyal medya hesabından yayımladı.