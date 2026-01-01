MAGAZİN

Esra Bilgiç aşka geldi! 2025'e böyle veda etti

"Diriliş Ertuğrul", "Ramo", "Kanunsuz Topraklar", "Zamanın Kapıları" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. Esra Bilgiç yeni yılda aşka geldi. Ünlü isim 2025'e veda paylaşımda sevgilisiyle pozlarını bol bol yayınladı.

Öznur Yaslı İkier

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç 2025'e veda paylaşımıyla yine dikkat çekti.

Bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç aşk dolu kareleriyle beğeni topladı.

Esra Bilgiç aşka geldi! 2025 e böyle veda etti 1

Esra Bilgiç, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatillerle de dikkat çekerken, 2025 yılını dolu dolu yaşayan isimler arasında gösteriliyor.

Esra Bilgiç aşka geldi! 2025 e böyle veda etti 2

Ünlü oyuncu, sosyal medyada akım haline gelen 2025’e veda paylaşımlarına katılarak yılın öne çıkan anlarını takipçileriyle paylaştı.

Esra Bilgiç aşka geldi! 2025 e böyle veda etti 3

Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile birlikte olduğu anlardan tatil karelerine kadar birçok özel anı sosyal medya hesabından yayımladı.

Esra Bilgiç aşka geldi! 2025 e böyle veda etti 4

Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç
