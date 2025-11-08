Esra Bilgiç aşka geldi! Faruk Sabancı ile Fas kaçamağını peş peşe paylaştı

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu şimdi de tatil kareleriyle gündem oldu.

Esra Bilgiç, sevgilisiyle birlikte romantik tatillerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü çiftin bu kez tatil rotası Fas oldu.

Bilgiç, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anlardan kareleri 7.7 milyon takipçili sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.

Oyuncu, paylaşımına sevgilisiyle kendi baş harflerini simgeleyen 'E - F' notunu ve kırmızı kalp emojisini ekleyerek paylaşımına romantik bir dokunuş yaptı.

Sabancı ise Bilgiç'in bu paylaşımına kırmızı kalp emojisi ile karşılık verdi.