Esra Bilgiç aşka geldi! Faruk Sabancı'yla romantik pozuna beğeni topladı

''Adanış: Kutsal Kavga'', ''Diriliş Ertuğrul'', ''Bir Umut Yeter'' gibi yapımlarda yer alan 32 yaşındaki başarılı oyuncu Esra Bilgiç, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla manşetlerden düşmüyor.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Esra Bilgiç, Faruk Sabancı'yla aşka geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, son paylaşımıyla sevenlerine sürpriz yaptı.

Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden isimlerden Bilgiç, sevgilisiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı kalp emojisiyle yayımladı.