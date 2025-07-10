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Esra Bilgiç aşka geldi! Faruk Sabancı'yla romantik pozuna beğeni topladı

Esra Bilgiç ve sevgilisi Faruk Sabancı'nın aşkı doludizgin devam ediyor. Ünlü oyuncu, yeni karelerini kalp emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Esra Bilgiç aşka geldi! Faruk Sabancı'yla romantik pozuna beğeni topladı
Öznur Yaslı İkier

''Adanış: Kutsal Kavga'', ''Diriliş Ertuğrul'', ''Bir Umut Yeter'' gibi yapımlarda yer alan 32 yaşındaki başarılı oyuncu Esra Bilgiç, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla manşetlerden düşmüyor.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Esra Bilgiç, Faruk Sabancı'yla aşka geldi.

Esra Bilgiç aşka geldi! Faruk Sabancı yla romantik pozuna beğeni topladı 1

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, son paylaşımıyla sevenlerine sürpriz yaptı.

Esra Bilgiç aşka geldi! Faruk Sabancı yla romantik pozuna beğeni topladı 2

Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden isimlerden Bilgiç, sevgilisiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı kalp emojisiyle yayımladı.

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Esra Bilgiç
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