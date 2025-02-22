Esra Bilgiç ile yaşadığı aşkla gündemdeydi! Faruk Sabancı 'maddiyat' açıklamasıyla dikkat çekti

Hem özel hayatı hem de mesleğiyle adından söz ettiren Faruk Sabancı şimdilerde ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile yaşadığı aşkla gündemde.

Aşklarını dolu dizgin yaşayan ve sosyal medya üzerinden de paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen ünlü çiftten Faruk Sabancı, CNBC-E'de Saba Tümer'in konuğu oldu.

Programda samimi itiraflarda bulunan Faruk Sabancı 'maddiyat' açıklamasıyla dikkat çekti. Saba Tümer, Sabancı'ya , “Bir şeyi alırken fiyatına bakıyor musun?” diye sordu.

Faruk Sabancı “Bir şey alırken tabii ki fiyatına bakarım. Zaman içerisinde nereden nereye geldiğini merak ederim. İmkân sahibi olmak başka bir şey, imkanla kötü bir ilişki içerisinde bulunmak başka bir şey. İnsanın maddiyatla da sağlıklı ilişki kurması gerekiyor. Bir şeyin fiyat etiketine bakmamak birini umursamaz yapıyor.” diyerek yanıt verdi.

Sabancı'nın bu açıklamaları kısa sürede gündem oldu. Faruk Sabancı bu sözleriyle sosyal medyayı da ikiye böldü. Bazı kullanıcılar; 'Gerçekten cimri galiba', 'Fiyata bakması saçma' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Doğru olanı yapıyor', 'Çok aklı başında biri' gibi yorumlar yaptılar.

Faruk Sabancı, DJ olmaya nasıl karar verdiğini açıkladı. Sabancı, açıklamalarında: “Ben ilkokul yıllarımda plak toplamaya başladım. O yıllarda tam olarak ne yaptığımı bilmiyorum ama müzik arşivlemek, müzikten müziğe geçiş yapmak. Çocukluktan bir merakım oldu. Aslında dinleyiciler hobimi işe çevirdi. Müzik kulağımın keşfedilmesi diye bir durum oluştu. Benim elektronik müzik üretiyor olmam ilgi çekici bir konu. Zaman zaman dezenformasyonlar oluyor.” ifadelerini kullandı.