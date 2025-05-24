Esra Bilgiç'in kardeşi Ali Bilgiç'i görenler kendini tutamadı! Herkes aynı yorumu yaptı!

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan ve büyük bir hayran kitlesine sahip Esra Bilgiç özel hayatıyla gündeme geliyor.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapan Bilgiç, bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor.

Her adımı olay olan ünlü isim bu defa kardeşi Ali Bilgiç ile gündem oldu. Ali Bilgiç'i gören herkes aynı yorumu yaptı.

Sosyal medyada abla-kardeşin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Esra Bilgiç ve Ali Bilgiç'e; 'çok yakışıklı', 'fiziği harika', 'ablası kadar iyi', 'ailedeki genetik şaka mı?', 'Esra abla iyi ama kardeşi de olay' gibi yorumlar yapıldı.