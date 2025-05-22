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Esra Bilgiç'in sevgilisi Faruk Sabancı bıyık bıraktı! "Bana Malkoçoğlu Faruk diyebilirsiniz"

Oyuncu Esra Bilgiç, bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Sabancı bıyık bıraktığı imajıyla dile düştü.

Esra Bilgiç'in sevgilisi Faruk Sabancı bıyık bıraktı! "Bana Malkoçoğlu Faruk diyebilirsiniz"
Kubra Akalın

Başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Esra Bilgiç, bir süre önce Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Esra Bilgiç, sevgilisiyle zaman zaman paylaşım yapmaya başladı.

Ünlü oyuncu, DJ ve prodüktör sevgilisi Sabancı ile mutlu bir birliktelik sürdüren Bilgiç evlilik sorularını ise pas geçiyordu. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, geçtiğimiz aylarda "Ufukta bir evlilik gözüküyor mu?" sorusu üzerine "Daha çok erken arkadaşlar" yanıtını vermişti.

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Son olarak Faruk Sabancı yeni imajıyla dikkat çekti. Bıyık bırakan Sabancı "Yorumlara açığım beğenenler oluyor beğenmeyenler oluyor. Sıkılana kadar bakalım" dedi.
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Faruk Sabancı kendisine gelen sorulardan sonra "Bana Malkoçoğlu Faruk diyebilirsiniz" diyerek şaka da yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç
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