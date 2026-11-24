Oyuncu Beste Kökdemir, ailesiyle gittiği Japonya tatilinde hastanelik oldu. Yediği bir yemek yüzünden rahatsızlanan Kökdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Dün geceyi hastanede geçirdik çünkü bir yemekten virüs kapmışım ve hepimiz için biraz sert oldu. Japonya gerçekten temiz, özenli bir yer ama bu tarz vakaların da sayısı az değilmiş. En güvenilir restoranlarda yememize rağmen bu durumu yaşadık. Hastanede beni şaşırtan bazı şeyler oldu."

"ATEŞİM 40,5'E KADAR ÇIKTI"

Emzirme sürecinde olan oyuncu hastanede yaşadıklarına da değindi. Bestem Kökdemir "Gece acile gittik, ateşim hızla yükseliyordu. 40,5'e kadar çıkmasına rağmen bizi iki saat ya da daha uzun bir süre beklettiler. Başka bir hastane bulamadığımız için bulabildiğimiz ilk hastaneye gitmiştik ve gerçekten anormal derecede pahalıydı" dedi.



Oyuncu daha sonra kendisine iyi bakıldığını söylerken; rahatsızlığının oğluna bulaşmayacak olmasının ve emzirme sürecini sürdürebilmesinin kendisini rahatlattığını belirtti.