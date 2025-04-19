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Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu! Heyecanla beklenen o diziye girdi

Şimdilerde özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Esra Bilgiç yeni projesiyle de dikkat çekti. Son olarak Birkan Sokullu ile Zamanın Kapıları dizisinde rol alan ünlü ismin yeni adresi belli oldu.

Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu! Heyecanla beklenen o diziye girdi
Öznur Yaslı İkier

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan ve büyük bir hayran kitlesi olan Esra Bilgiç son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

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Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapan Esra Bilgiç bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor.

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YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Son olarak Birkan Sokullu ile Zamanın Kapıları dizisinde rol alan güzel oyuncunun yeni adresi belli oldu. Esra Bilgiç, Uğur Yücel'in başrolünde olduğu Maestro dizinin kadrosuna girdi.

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Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizi mayıs sonunda sete çıkacak. Oyuncu seçimleri devam eden dizi İstanbul’da çekilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç Uğur Yücel
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