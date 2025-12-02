Esra Bilgiç oyunculuğa ara verdi! Kazancı reklamdan...

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Esra Bilgiç, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Bir süredir iş insanı ve DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşayan Bilgiç oyunculuğa kısa bir mola verdi.

Sezonun en önemli dizi ve filmlerinden teklifler alan ancak dijital dizi “Zamanın Kapıları”nın ardından bir süre dinlenme kararı alan Esra Bilgiç peş peşe üçüncü reklam anlaşmasını yaptı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü bir alışveriş sitesi ve ülkemizin en köklü bankasının reklam yüzü olan Bilgiç, son olarak da dp şampuan markasının reklam kampanyası için el sıkıştı. Markayla bir yıllık anlaşma imzalayan Esra Bilgiç, reklam çekimi için kamera karşısına geçti.