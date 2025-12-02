MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Esra Bilgiç oyunculuğa ara verdi! Kazancı reklamdan...

“Zamanın Kapıları”nın ardından bir süre dinlenme kararı alan Esra Bilgiç kazancını reklamlardan sağlıyor. Oyuncu peş peşe 3. reklam anlaşması yaptı.

Esra Bilgiç oyunculuğa ara verdi! Kazancı reklamdan...

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Esra Bilgiç, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Bir süredir iş insanı ve DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşayan Bilgiç oyunculuğa kısa bir mola verdi.

Esra Bilgiç oyunculuğa ara verdi! Kazancı reklamdan... 1

Sezonun en önemli dizi ve filmlerinden teklifler alan ancak dijital dizi “Zamanın Kapıları”nın ardından bir süre dinlenme kararı alan Esra Bilgiç peş peşe üçüncü reklam anlaşmasını yaptı.

Esra Bilgiç oyunculuğa ara verdi! Kazancı reklamdan... 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü bir alışveriş sitesi ve ülkemizin en köklü bankasının reklam yüzü olan Bilgiç, son olarak da dp şampuan markasının reklam kampanyası için el sıkıştı. Markayla bir yıllık anlaşma imzalayan Esra Bilgiç, reklam çekimi için kamera karşısına geçti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyirci umudunu kesmişti! İnci Taneleri'nden haber varSeyirci umudunu kesmişti! İnci Taneleri'nden haber var
Sıla botoks ve dolguyu abarttı! Görenler "Bu kim?" dediSıla botoks ve dolguyu abarttı! Görenler "Bu kim?" dedi

Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.