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Esra Bilgiç pozlarıyla mest etti! Beyaz takımıyla beğeni topladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.03.2025 08:45
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Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakteriyle yıldızı paylayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, son yaptığı paylaşımla sosyal medyada yine gündem oldu.

Esra Bilgiç pozlarıyla mest etti! Beyaz takımıyla beğeni topladı

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo, Kanunsuz Topraklar ve Zamanın Kapıları gibi yapımlardan sonra büyük bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Özel hayatıyla çok konuşulan Esra Bilgiç son olarak Faruk Sabancı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu, Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan Faruk Sabancı ve güzel oyuncu aşklarını gizlemiyor.

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Gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtlayan çift, "Her şey yolunda, çok teşekkür ediyoruz. Bunlar için çok erken, daha müsait vakitte konuşuruz" demişti.

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Futbolcu Gökhan Töre ile 2017–2019 yılları arasında evli kalan güzel oyuncu Esra Bilgiç son olarak sosyal medyada yeni pozlarını paylaştı.

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Pozlarıyla büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç'e "Çok güzelsin", "Yakıyorsun", "Bayılıyorum" yorumları geldi.

Esra Bilgiç daha önce beğenilen tarzıyla ilgili "Cesurum ama fazla risk almayı sevmem. Bir sonraki adımımı hep ölçer tartarım" demişti.

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Esra Bilgiç
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