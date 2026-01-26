MAGAZİN

Esra Bilgiç sevgilisiyle burun buruna uyurken poz verdi!

Bir süredir DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisiyle çıktığı kış tatilinden karelerini paylaştı. Oyuncunun sevgilisiyle burun buruna pozlarına ise yorumlar gecikmedi.

Esra Bilgiç sevgilisiyle burun buruna uyurken poz verdi!

Kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Esra Bilgiç'in her hareketi konuşuluyor.

Diriliş Ertuğrul dizisiyle hafızalara kazınan ve pek çok yapımda rol alan oyuncu Esra Bilgiç, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilden pozlarını paylaştı.

Esra Bilgiç sevgilisiyle burun buruna uyurken poz verdi! 1

Kış tatilinde keyifli anlar geçiren çiftin bir karesi ise hepsinin önüne geçti. Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç'in burun buruna uyuduklarını kare sosyal medyanın diline düştü.

Esra Bilgiç sevgilisiyle burun buruna uyurken poz verdi! 2

Herkesin aklına Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ikonik 'Evleniyoruz' pozu geldi. Ardından ise bazı yorumlar yapıldı. Paylaşımı görenler "Takma kirpikle uyumak mı", "Bunlar da Hande-Hakan gibi sürekli tatilde", "İkisi de uyuyorsa fotoyu kim çekti" yorumlarında bulundu.

