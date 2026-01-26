Esra Bilgiç sevgilisiyle burun buruna uyurken poz verdi!

Kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Esra Bilgiç'in her hareketi konuşuluyor.

Diriliş Ertuğrul dizisiyle hafızalara kazınan ve pek çok yapımda rol alan oyuncu Esra Bilgiç, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilden pozlarını paylaştı.

Kış tatilinde keyifli anlar geçiren çiftin bir karesi ise hepsinin önüne geçti. Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç'in burun buruna uyuduklarını kare sosyal medyanın diline düştü.

Herkesin aklına Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ikonik 'Evleniyoruz' pozu geldi. Ardından ise bazı yorumlar yapıldı. Paylaşımı görenler "Takma kirpikle uyumak mı", "Bunlar da Hande-Hakan gibi sürekli tatilde", "İkisi de uyuyorsa fotoyu kim çekti" yorumlarında bulundu.