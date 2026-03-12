MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

İnci Taneleri başrollerinden peş peşe paylaşım! Kamera arkası görüntüleri koyup...

Hazar Ergüçlü, Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nin finali öncesi sosyal medyadan duygusal bir veda paylaştı. Dilber sahnelerine koyduğu ağlayan yüz emojileri kısa sürede gündem oldu.

İnci Taneleri başrollerinden peş peşe paylaşım! Kamera arkası görüntüleri koyup...
Çiğdem Berfin Sevinç

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri, yayın hayatına veda ediyor. Final kararıyla ekranlara bu akşam veda edecek dizide başrolleri Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşırken, Hazar Ergüçlü de sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı.

İnci Taneleri başrollerinden peş peşe paylaşım! Kamera arkası görüntüleri koyup... 1

YAŞADIĞI DUYGUYU EMOJİYLE YANSITTI

3 milyon takipçili Instagram hesabında Ergüçlü, Furkan Rıza Demirel’in kamera arkası görüntülerini paylaşarak dizideki son anlarına gönderme yaptı. Dilber’in yer aldığı sahnelere ağlayan yüz emojileri koyan oyuncu, dizinin finali öncesi takipçilerini duygulandırdı.

İnci Taneleri başrollerinden peş peşe paylaşım! Kamera arkası görüntüleri koyup... 2

BİR PAYLAŞIM DA SELMA ERGEÇ'TEN

Daha önce Selma Ergeç de, “Her şey için çok teşekkürler sevgili İnci Taneleri. Setimizi güzelleştiren şahane ekibimize kocaman ♥️” notunu paylaşmıştı. Dizinin final bölümü oyunculara duygusal anlar yaşattı.

İnci Taneleri başrollerinden peş peşe paylaşım! Kamera arkası görüntüleri koyup... 3

İnci Taneleri başrollerinden peş peşe paylaşım! Kamera arkası görüntüleri koyup... 4

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ozan Akbaba’nın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!Ozan Akbaba’nın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!
Sıla Türkoğlu'ndan dikkat çeken paylaşımSıla Türkoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü paylaşım İnci Taneleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.