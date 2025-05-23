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Esra Bilgiç son pozlarıyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

Şimdilerde Faruk Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Esra Bilgiç şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Kırmızı elbisesiyle peşe peşe pozlar veren ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Esra Bilgiç son pozlarıyla mest etti! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan ve büyük bir hayran kitlesi olan Esra Bilgiç özel hayatıyla gündeme geliyor.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapan Bilgiç, bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor.

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Her adımı olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Kırmızı elbisesiyle peş peşe pozlar veren Esra Bilgiç kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Esra Bilgiç'e sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'yine olay', 'yakıyor ortalığı', 'çok iyi be', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç
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