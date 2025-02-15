Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşka geldi! 14 Şubat'ı böyle kutladılar

'Diriliş Ertuğrul', 'Bir Umut Yeter', 'Ramo' ve 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok projede boy gösteren son olarak da 'Zamanın Kapıları' ve 'Atatürk' gibi filmlerde rol alan Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Gökhan Töre ile boşanmasının ardından aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bilgiç'in aylar önce Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

14 ŞUBAT'I BÖYLE KUTLADILAR

Aşkları artık saklamayan ünlü çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde adeta aşka geldi. İkili Sevgililer Günü'nü birlikte geçirip sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Ünlü çiftin bu anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'ya; 'çok güzeller', 'mükemmel bir çift', 'çok beğeniyorum' gibi yorumlar yapıldı.