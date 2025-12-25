MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Esra Ceyhan son halini paylaştı: Ne botoks ne dolgu...

90'lı yıllarda ATV'de yaptığı A'dan Z'ye programıyla hafızalara kazınan 56 yaşındaki Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzakta. Sosyal medyayı aktif kullanan Esra Ceyhan son halini paylaştı. Sunucuya sosyal medyada yorum yağdı.

Esra Ceyhan son halini paylaştı: Ne botoks ne dolgu...

Bir dönemin gündüz kuşağına damga vuran isimlerinden Esra Ceyhan, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir hayat sürse de yeniden gündeme geldi. “A’dan Z’ye” programıyla hafızalara kazınan, hatta Orhan Gencebay’ın “Dil Yarası” klibinde yer alarak yıllarca konuşulan Ceyhan’ın son hali ve sosyal medyadaki paylaşımları, takipçileri tarafından merakla inceleniyor.

Ekranlardan uzak olsa da Esra Ceyhan, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Esra Ceyhan son halini paylaştı. Yıllara meydan okuyan sunucuya 'estetik' sorusu geldi.

Esra Ceyhan son halini paylaştı: Ne botoks ne dolgu... 1

Sunucu ise "Botoks da dolgu da yok" diyerek doğal bir görünümü olduğunu söyledi.

Bir dönem aldığı kilolarla dikkat çeken Ceyhan kendisine gelen eleştirel yorumlara da sinirlenmiş ve isyan etmişti.

Esra Ceyhan son halini paylaştı: Ne botoks ne dolgu... 2

Esra Ceyhan "Birinin kilosuyla dalga geçmek ve ona zorbalık uygulamak normal değil! Ayrıca bana bunları yazanlar etraflarına neler yaparlar düşünemiyorum. Söylediğiniz her kötü ve boş söz karşınıza gelecek, yaşattığınızı yaşayacaksınız, sizin kalbiniz de kırdığınız diğer kalpler kadar kırılacak, dünyanın şaşmaz kuralıdır bu!" demişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli futbolcuyla evleniyor! İddialı kına tarzıMilli futbolcuyla evleniyor! İddialı kına tarzı
İstanbul'a dönmek istemiyor! "4 kilo aldım"İstanbul'a dönmek istemiyor! "4 kilo aldım"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Esra Ceyhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.