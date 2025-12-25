Esra Ceyhan son halini paylaştı: Ne botoks ne dolgu...

Bir dönemin gündüz kuşağına damga vuran isimlerinden Esra Ceyhan, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir hayat sürse de yeniden gündeme geldi. “A’dan Z’ye” programıyla hafızalara kazınan, hatta Orhan Gencebay’ın “Dil Yarası” klibinde yer alarak yıllarca konuşulan Ceyhan’ın son hali ve sosyal medyadaki paylaşımları, takipçileri tarafından merakla inceleniyor.

Ekranlardan uzak olsa da Esra Ceyhan, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Esra Ceyhan son halini paylaştı. Yıllara meydan okuyan sunucuya 'estetik' sorusu geldi.

Sunucu ise "Botoks da dolgu da yok" diyerek doğal bir görünümü olduğunu söyledi.

Bir dönem aldığı kilolarla dikkat çeken Ceyhan kendisine gelen eleştirel yorumlara da sinirlenmiş ve isyan etmişti.

Esra Ceyhan "Birinin kilosuyla dalga geçmek ve ona zorbalık uygulamak normal değil! Ayrıca bana bunları yazanlar etraflarına neler yaparlar düşünemiyorum. Söylediğiniz her kötü ve boş söz karşınıza gelecek, yaşattığınızı yaşayacaksınız, sizin kalbiniz de kırdığınız diğer kalpler kadar kırılacak, dünyanın şaşmaz kuralıdır bu!" demişti.