Esra Dermancıoğlu 17 kilo vererek bambaşka biri oldu! Son haline yorum yağdı

Fatmagül'ün Suçu Ne, Kırgın Çiçekler, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Küçük Gün Işığı, Hudutsuz Sevda ve Siyah Kalp gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu son dönemde verdiği kilolarla gündemde.

Diyet ile zayıfladığını söyleyen Esra Dermancıoğlu bir röportajında "Saat 17.00'den sonra yemek yemeyi kestim. Tam 17 kilo gitti. Sadece diyet yapıyorum" demişti.

Şeker hastası olduğu için diyet yapmaya başladığını söyleyen ünlü oyuncu şimdi de ayna karşısına geçip poz verdi. Dermancıoğlu'nun son paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Esra Dermancıoğlu'nun yeni görünümüne sosyal medyada; 'Kilo vermişsiniz her zaman doğal ve güzelsiniz', 'Ne kadar güzel zayıflamış', 'Mükemmel bir değişim', 'Resmen bambaşka biri', 'Müthiş bir değişim' gibi yorumlar yapıldı.