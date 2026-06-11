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Esra Dermancıoğlu iğne ipliğe döndü! Son pozlarını gören inanamadı

Son olarak Siyah Kalp dizisinde rol alan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu 17 kilo vererek dikkat çekti. Fazla kilolarından kurtulan ünlü isim doğum günü pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin değişimini gören şaştı kaldı.

Esra Dermancıoğlu iğne ipliğe döndü! Son pozlarını gören inanamadı
Öznur Yaslı İkier

Fatmagül'ün Suçu Ne, Kırgın Çiçekler, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Küçük Gün Işığı, Hudutsuz Sevda ve Siyah Kalp gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Yaşadığı fiziksel değişimle gündeme gelen ünlü isim doğum günü pozlarıyla yine sosyal medyayı salladı. Tam 17 kilo veren ünlü ismin son halini görenler adeta şaştı kaldı.

Esra Dermancıoğlu iğne ipliğe döndü! Son pozlarını gören inanamadı 1

YORUM YAĞIYOR

"Saat 17.00'den sonra yemek yemeyi kestim. Sadece diyet yapıyorum" diyen Esra Dermancıoğlu'nun peş peşe yayınladığı karelere; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'ne kadar güzel zayıflamışsın', 'mükemmel bir değişim' gibi yorumlar yapıldı.

Esra Dermancıoğlu iğne ipliğe döndü! Son pozlarını gören inanamadı 2

Dermancıoğlu son pozlarına; ''57 yaşındayım güneşe çıkmam , makarna yerim, mutsuz olur orada kalmayı sever aniden mutluluğa hızlı bir geçiş yaparım, çok çalışırım hep çalışırım, mutsuz olduğum ortamda bir saniye durmam hemen tüyerim, sevmeyi sevilmekten daha fazla severim, yaşım 57 ama 30'dan sonra bir daha yaş almadım buna inandım sizde inanın:)'' ifadelerini not düştü.

Esra Dermancıoğlu iğne ipliğe döndü! Son pozlarını gören inanamadı 3

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