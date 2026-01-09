Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia gündemde! Gören herkes aynı yorumu yaptı

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kırgın Çiçekler, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Küçük Gün Işığı, Hudutsuz Sevda ve Siyah Kalp gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu şimdi de kızı Refia ile gündeme geldi.

Yaptığı her paylaşımla dikkat çekmeyi başaran Esra Dermancıoğlu, bu kez kızı Refia ve eski eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü isim paylaşımına; sırasıyla ''Refia ve anne yemekte. Anne kız ve ''Baba, anne, çocuk'' notunu düştü.

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Dermancıoğlu'nun son paylaşımına takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Ünlü oyuncunun kızı içinse 'duru bir güzelliği var', 'maşallah çok güzel', 'kızı güzelmiş' şeklinde yorumlar yapıldı.