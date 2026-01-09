MAGAZİN

Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia gündemde! Gören herkes aynı yorumu yaptı

Son olarak Siyah Kalp dizisinde hayat verdiği 'Hikmet Şansalan' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu şimdi de kızı Refia ile gündem oldu. Dermancıoğlu'nun kızı ile birlikte yaptığı paylaşımlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kırgın Çiçekler, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Küçük Gün Işığı, Hudutsuz Sevda ve Siyah Kalp gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu şimdi de kızı Refia ile gündeme geldi.

Yaptığı her paylaşımla dikkat çekmeyi başaran Esra Dermancıoğlu, bu kez kızı Refia ve eski eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü isim paylaşımına; sırasıyla ''Refia ve anne yemekte. Anne kız ve ''Baba, anne, çocuk'' notunu düştü.

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Dermancıoğlu'nun son paylaşımına takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Ünlü oyuncunun kızı içinse 'duru bir güzelliği var', 'maşallah çok güzel', 'kızı güzelmiş' şeklinde yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Esra Dermancıoğlu
