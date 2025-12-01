Esra Erol tatile gitti akla eşi geldi: Ali Özbir sessiz kalmadı

Sunucu Esra Erol programındaki olaylar kadar özel hayatıyla da gündeme gelen bir isim. Eşi Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Erol son olarak çocukları ve kardeşleriyle tatile gitti.

Berlin'de kısa bir tatil yapan Esra Erol tatil pozlarıyla dikkat çekti. Pozları görenlerin aklına ise Ali Özbir geldi. Aile tatilinde olmayan Ali Özbir'e dair yorumlar da gecikmedi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Esra Erol'un fotoğrafları altına "Ali Abi'ye yazık" yorumlarında bulununca Ali Özbir hemen devreye girdi.

Esra Erol'un eşi takipçiye hemen "Neden" diye sordu. Takipçi ise "Abi, her defasında kız grubu tatile gidiyor… Sen hep evde yalnız kalıyorsun zoruma gitti" yazdı. Ancak Ali Özbir bu defa yanıt vermedi.