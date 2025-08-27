MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un kına gecesi... Kıyafetleri sosyal medyayı ikiye böldü

Sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ekrem Karaçayır ile evlenmek için gün sayıyor. Geçtiğimiz gün kına gecesi yapan Eda Erol tercih ettiği kıyafetlerle yine gündem oldu.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un kına gecesi... Kıyafetleri sosyal medyayı ikiye böldü
Kubra Akalın

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol şu sıralar özel hayatıyla gündeme geliyor. Bir dönem Alişan ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Eda Erol evlenmek için gün sayıyor. 39 yaşındaki Eda Erol, geçtiğimiz günlerde pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile nişanlanmıştı.

Esra Erol un kardeşi Eda Erol un kına gecesi... Kıyafetleri sosyal medyayı ikiye böldü 1
Eda Erol ile Ekrem Karaçayır geçtiğimiz akşam da kına gecesi yaptı. Geçtiğimiz gece görkemli bir kına gecesi düzenleyen Eda Erol'u, yakın dostları ve ailesi yalnız bırakmadı.

Esra Erol un kardeşi Eda Erol un kına gecesi... Kıyafetleri sosyal medyayı ikiye böldü 2

Kına gecesinde 2 farklı kıyafet giyen Eda Erol sosyal medyayı ikiye böldü. Bir geleneksel detaylara sahip beyaz elbise bir de mini renkli elbise seçen Eda Erol'u beğenen olduğu kadar beğenmeyenler de vardı.

Esra Erol un kardeşi Eda Erol un kına gecesi... Kıyafetleri sosyal medyayı ikiye böldü 3

Eda Erol sosyal medyadan paylaşım yaparak ablalarına dair "Canım kardeşlerim ve Merih sizler olmasaydınız olmazdı ellerinizi daima omzumda hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim beraber olduğumuzda her şey daha da güzel sizi çok ama çok seviyorum. Siz benim bu yolculuktaki en büyük yol arkadaşımdınız" ifadelerini kullandı.

Esra Erol un kardeşi Eda Erol un kına gecesi... Kıyafetleri sosyal medyayı ikiye böldü 4

Esra Erol un kardeşi Eda Erol un kına gecesi... Kıyafetleri sosyal medyayı ikiye böldü 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilo yüzünden depresyona girdi! Onur Büyüktopçu 8 ayda 28 kilo verdiKilo yüzünden depresyona girdi! Onur Büyüktopçu 8 ayda 28 kilo verdi
Taciz mesajları ifşa olmuştu! Ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın yeni dizisi Leman başlamadan kadrodan ayrıldıTaciz mesajları ifşa olmuştu! Ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın yeni dizisi Leman başlamadan kadrodan ayrıldı

Anahtar Kelimeler:
Eda Erol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan 'savaş' çıkışı! "Rusya için kötü olacak"

Trump'tan 'savaş' çıkışı! "Rusya için kötü olacak"

Seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti

Seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti

Mourinho'dan olay olacak transfer sözleri!

Mourinho'dan olay olacak transfer sözleri!

Şarkıcı Simge'den istismar itirafı: "Küçüktüm, sustum..."

Şarkıcı Simge'den istismar itirafı: "Küçüktüm, sustum..."

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer mesajı!

Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer mesajı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.