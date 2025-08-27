Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un kına gecesi... Kıyafetleri sosyal medyayı ikiye böldü

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol şu sıralar özel hayatıyla gündeme geliyor. Bir dönem Alişan ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Eda Erol evlenmek için gün sayıyor. 39 yaşındaki Eda Erol, geçtiğimiz günlerde pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile nişanlanmıştı.



Eda Erol ile Ekrem Karaçayır geçtiğimiz akşam da kına gecesi yaptı. Geçtiğimiz gece görkemli bir kına gecesi düzenleyen Eda Erol'u, yakın dostları ve ailesi yalnız bırakmadı.

Kına gecesinde 2 farklı kıyafet giyen Eda Erol sosyal medyayı ikiye böldü. Bir geleneksel detaylara sahip beyaz elbise bir de mini renkli elbise seçen Eda Erol'u beğenen olduğu kadar beğenmeyenler de vardı.

Eda Erol sosyal medyadan paylaşım yaparak ablalarına dair "Canım kardeşlerim ve Merih sizler olmasaydınız olmazdı ellerinizi daima omzumda hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim beraber olduğumuzda her şey daha da güzel sizi çok ama çok seviyorum. Siz benim bu yolculuktaki en büyük yol arkadaşımdınız" ifadelerini kullandı.