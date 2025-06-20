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Esra Erol'un oğlu İdris Ali 14 yaşında! Anne ve babasının boyuna ulaştı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren Esra Erol çocuklarını da gözlerden uzak tutuyor. Zaman zaman sosyal medyada özel günlerde paylaşım yapan Esra Erol'un oğlu İdris Ali 14 yaşında. İdris Ali'nin anne ve babasıyla pozuna yorum yağdı.

Esra Erol'un oğlu İdris Ali 14 yaşında! Anne ve babasının boyuna ulaştı
Kubra Akalın

Uzun süredir ATV'de sunduğu programla ekranda olan Esra Erol'un özel hayatı da merak ediliyor. Ali Özbir ile olan ve bu evlilikten İdris Ali ve Ömer Erol adında iki oğlu olan Esra Erol zaman zaman çocuklarını sosyal medyada paylaşıyor.

Ünlü sunucu Esra Erol son olarak en büyük oğlu İdris Ali’nin mezuniyet heyecanını sosyal medyasında paylaştı.

2010 yılında Ali Özbir'le dünyaevine giren Esra Erol, 2011 yılında ilk oğlunu, 2017'de de ikinci oğlunu kucağına almıştı. Esra Erol'un ilk göz ağrısı büyüdü ve mezuniyette anne ve babasıyla poz verdi.

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ESRA EROL'UN OĞLUNA YORUM YAĞDI

Oğulları ile objektife poz veren Ali Özbir ve Esra Erol’un o anları sosyal medyada büyük beğeni topladı. Esra Erol oğlu İdris Ali’nin mezuniyetinden pozları "Her şey dün gibi… İlk adımlarını, ilk “anne” deyişini, okula başladığın o sabahı… Hepsi gözümün önünde. Ve şimdi, ilk göz ağrımın 8. sınıf mezuniyet"' notunu düşerek paylaştı.

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Esra Erol ve Ali Özbir'in oğluyla pozlarına "Çocuk ikisinin karması olmuş", "Oha babasına benzemiş", "Çocuk babası gibi boya gidiyor", "Ben anneye benzettim" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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