Esra Ezmeci'ye gelen bu soruya "Dalga mı geçiyorsun?" yorumu yağdı: Kocam 72 yaşında...

Klinik psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci, takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Özellikle cinsellik ve psikoloji üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ezmeci, sosyal medyada zaman zaman oldukça cesur ve şaşırtıcı sorular alıyor.

Ezmeci gelen sorular hakkında yaptığı açıklamada, "Cinsellik psikolojide yemek yemekle aynı şeydir. İnsanlar cinsellik hakkında sorular soruyor çünkü konuşabilecekleri kimse yok" demişti.

Son olarak, Esra Ezmeci'ye gelen bir soru sosyal medyada bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar soruyu görünce "Dalga mı geçiyorsun?", "Dalga geçiyor olabilir" yorumlarında bulundu.

Gelen soruda "Kocam 72 yaşında cinsel performansı haftada 4'e düştü nasıl yükselsin ben bıktım?" deniyordu.

Esra Ezmeci bu soruya "Cinsel performans yaş alabildikçe alabilen bir şey çünkü artık hormonların azaldığı yaşlar. Eğer eşiniz 3 gün sizinle birlikte olabiliyorsa bu onun yaşına göre gayet iyi bir sayı" yanıtını verdi.