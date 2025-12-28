MAGAZİN

Esra Şengünalp, A.B.İ. dizisi için saçlarını kısacık kestirdi

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nu buluşturan A.B.İ.’nin oyuncularından Esra Şengünalp imaj değiştirdi. Başarılı oyuncu saçlarına kıydı ve dizi için saçlarını kısacık kestirdi.

Esra Şengünalp, A.B.İ. dizisi için saçlarını kısacık kestirdi

Atv’nin Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nu buluşturan dizisi A.B.İ.’nin birinci bölüm çekimleri yarın bitiyor. Cem Karcı’nın yönettiği dizinin ara verilmeden ikinci bölüm çekimlerine geçilecek.

A.B.İ DİZİSİ NE ZAMAN?

OGM Pictures imzalı merakla beklenen dizinin birinci bölümünün başta salı günü yayınlanacağı konuşulurken son günlerde perşembe gününde seyirciyle buluşacağı söylentisi de dolaşıyor.

Esra Şengünalp, A.B.İ. dizisi için saçlarını kısacık kestirdi 1

MAHİNUR ROLÜ İÇİN İMAJINI YENİLEDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide avukat Çağla’nın ablası Mahinur karakterine hayat veren Esra Şengünalp’in değişimi dikkat çekti. Sürprizli bir karakter olan Mahinur için başarılı oyuncu imajını yeniledi ve uzun saçlarını kestirdi.
Esra Şengünalp, A.B.İ. dizisi için saçlarını kısacık kestirdi 2

Oyuncunun bu iddialı değişimi takipçilerinden tam not aldı.

