RTÜK Kıskanmak dizisi için harekete geçti! NOW TV’ye para cezası

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Hande Doğandemir'in başrollerinde yer aldığı Kıskanmak dizisi RTÜK radarına takıldı.

NOW'ın Ay Yapım imzalı dizisi “Kıskanmak” dizisinin üç bölümünde, evlilik dışı ilişki ile ihanet temalarının “yoğun biçimde” işlenmesinin, milli ve manevi değerlere, genel ahlaka aykırı olduğu ve aile kurumunu zedelediği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

KıSKANMAK 22. BÖLÜM ÖZETİ

Halit, Mükerrem'e babalık testiyle ilgili hesap sorar. Savcı Cihan, kızının kazayla arkadaşını öldürdüğünü öğrenir. Seniha, her şeyin yolunda olduğunu düşünürken, Mediha'nın hamlesi tüm dengeleri alt üst eder.

Halit’in Mükerrem’e baskıları giderek artar. Mükerrem ve Nüzhet kaçmaya karar verir. Seniha annesine asıl darbeyi vurmak için Halit'i buluşma yerine gönderir. Ama oraya sadece Halit değil, Nalan da gelir.