MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

RTÜK Kıskanmak dizisi için harekete geçti! NOW TV’ye para cezası

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Now Tv'nin iddialı projesi Kıskanmak dizisi RTÜK radarına takıldı. Dizinin üç bölümünde, evlilik dışı ilişki ile ihanet temalarının “yoğun biçimde” işlenmesinin ardından para cezası kesildi.

RTÜK Kıskanmak dizisi için harekete geçti! NOW TV’ye para cezası
Öznur Yaslı İkier

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Hande Doğandemir'in başrollerinde yer aldığı Kıskanmak dizisi RTÜK radarına takıldı.

NOW'ın Ay Yapım imzalı dizisi “Kıskanmak” dizisinin üç bölümünde, evlilik dışı ilişki ile ihanet temalarının “yoğun biçimde” işlenmesinin, milli ve manevi değerlere, genel ahlaka aykırı olduğu ve aile kurumunu zedelediği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

KıSKANMAK 22. BÖLÜM ÖZETİ

Halit, Mükerrem'e babalık testiyle ilgili hesap sorar. Savcı Cihan, kızının kazayla arkadaşını öldürdüğünü öğrenir. Seniha, her şeyin yolunda olduğunu düşünürken, Mediha'nın hamlesi tüm dengeleri alt üst eder.

RTÜK Kıskanmak dizisi için harekete geçti! NOW TV’ye para cezası 1

Halit’in Mükerrem’e baskıları giderek artar. Mükerrem ve Nüzhet kaçmaya karar verir. Seniha annesine asıl darbeyi vurmak için Halit'i buluşma yerine gönderir. Ama oraya sadece Halit değil, Nalan da gelir.

RTÜK Kıskanmak dizisi için harekete geçti! NOW TV’ye para cezası 2

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RTÜK ceza kesti Halk Tv hak verdi! ''Bu kez itiraz yok''RTÜK ceza kesti Halk Tv hak verdi! ''Bu kez itiraz yok''
Kızı Zehra ringe çıktı! Gören herkes aynı şeyi söyledi Kızı Zehra ringe çıktı! Gören herkes aynı şeyi söyledi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Now Tv Kıskanmak dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.