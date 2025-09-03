MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Eşref Rüya'da yeni sezon öncesi şaşırtan ayrılık...

Eşref Rüya’nın 2. sezon tarihi merak edilirken ekipte bir ayrılık yaşandı. Eşref Rüya'nın Afra'sı Ebrar Karabakan veda ediyor. Veda haberi sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Eşref Rüya'da yeni sezon öncesi şaşırtan ayrılık...
Kubra Akalın

Eşref Rüya yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Eşref Rüya yeni sezon ne zaman başlayacak merak edilirken şaşırtan bir ayrılık haberi gündeme düştü.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde olduğu dizi 2. sezon hazırlıkları yaparken dizide Afra karakterine hayat veren genç oyuncu Ebrar Karabakan, projeye veda ediyor.

Eşref Rüya da yeni sezon öncesi şaşırtan ayrılık... 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Karabakan’ın ayrılığı dizinin yeni sezonunun ilk bölümlerinde gerçekleşecek.

Eşref Rüya da yeni sezon öncesi şaşırtan ayrılık... 2

Eşref Rüya, güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla geçtiğimiz sezon reytinglerde büyük başarı elde etmişti. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken, Ebrar Karabakan’ın ayrılığı dizinin gidişatını nasıl etkileyecek merak konusu oldu.

EBRAR KARABAKAN KİMDİR?

Ebrar Karabakan 2006, İstanbul doğumlu. Yaşamını İstanbul'da sürdürüyor. Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Ebrar Karabakan, Benim Güzel Ailem, Karadut gibi dizilerde rol almıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
59 oldu! Kırmızı bikinili pozlarıyla yıllara meydan okudu59 oldu! Kırmızı bikinili pozlarıyla yıllara meydan okudu
Hastane odasına bir zarf dolusu altın geldi! "50 gram, 100 gram..."Hastane odasına bir zarf dolusu altın geldi! "50 gram, 100 gram..."

Anahtar Kelimeler:
Eşref Rüya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

Zam geliyor, tarih belli oldu! Yeni fiyatlarla tabela değişiyor

Zam geliyor, tarih belli oldu! Yeni fiyatlarla tabela değişiyor

Hastane odasına bir zarf dolusu altın geldi! "50 gram, 100 gram..."

Hastane odasına bir zarf dolusu altın geldi! "50 gram, 100 gram..."

İşte Kerem'in Türkiye'de yaşayacağı villa! Şaşkına çevirdi...

İşte Kerem'in Türkiye'de yaşayacağı villa! Şaşkına çevirdi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.