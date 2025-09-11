MAGAZİN

Eşref Rüya fırtınası devam ediyor! 2. sezon tarihi belli oldu

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, merakla beklenen 2. sezonuyla 17 Eylül'de geri dönüyor. Eşref'in hapishane mücadelesi ve Nisan'ın şöhret yolculuğu, yeni sezonda bambaşka bir boyut kazanacak. İzleyiciler, Eşref'in özgürlüğe giden yolculuğunda yaşayacakları ve Nisan'ın aşk hakkındaki çarpıcı açıklamalarıyla heyecanlanacak.

Öznur Yaslı İkier

Kanal D'nin yapımını Tims&B'nin üstlendiği, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını yaptığı, Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Ethem Özışık ile Lokman Maral'ın kaleme aldığı fenomen dizi 'Eşref Rüya', ikinci sezonuyla 17 Eylül Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor

Dizinin yayınlanan 14. bölüm fragmanı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve yeni sezon beklentisini zirveye taşıdı.

Eşref'in hapishanedeki zorlu yaşam mücadelesi, beklenmedik bir istekle bambaşka bir yöne evriliyor. Özgürlüğün kapılarını aralayacak bu gelişme, Eşref'in hayatında köklü değişikliklere yol açacak. İzleyiciler, Eşref'in bu yeni yolculuğunda nelerle karşılaşacağını merakla bekliyor.

Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Nisan ise katıldığı bir röportajda aşka dair yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. Aşkı 'var olma sebebimiz, insanın ham maddesi, hayatımızın hatta kainatın yaratılma sebebi' olarak tanımlayan Nisan'ın, 'Şimdi çok uzaklarda' dediği Eşref'le yarım kalan aşk hikayesi, yeni sezonda yeniden alevlenecek mi, yoksa farklı bir yöne mi ilerleyecek, bu sorunun cevabı merak konusu.

Diğer yandan, Eşref'in hapishaneye girmesiyle Yetimler'in başına geçen Kadir'in liderliğindeki ekip, yeni zorluklarla karşı karşıya kalacak. Kadir'in Yetimler'i bir arada tutma çabası ve Eşref'in yokluğunda yaşanan değişimler, dizinin yeni sezonunda önemli bir yer tutacak.

Sosyal medyada dolaşan 'Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlıyor?' soruları nihayet yanıt buldu. Kanal D'nin yayın akışında yer alan bilgilere göre, dizinin ilk bölümü 17 Eylül'de yayınlanacak. İzleyiciler, dizinin yeni bölümlerini heyecanla beklerken, fragmanlar ve yayınlanan fotoğraflar, yeni sezonda yaşanacaklara dair ipuçları veriyor.

Eşref Rüya'nın 2. sezonu, sürükleyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve beklenmedik sürprizleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Eşref'in özgürlük mücadelesi, Nisan'ın aşk arayışı ve Yetimler'in yeni dönemi, 17 Eylül'den itibaren Kanal D ekranlarında.

