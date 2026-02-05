MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Eşref Rüya fragman yayınlandı! Seyirciyi ikiye böldü

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerinde yer aldığı Eşref Rüya, heyecan dolu 31. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki, Eşref Rüya 31. bölümde neler oldu? İşte dizinin son bölüm özeti, merak edilen detaylar ve Eşref Rüya 32. bölüm fragmanı hakkında tüm ayrıntılar…

Eşref Rüya fragman yayınlandı! Seyirciyi ikiye böldü

Eşref Rüya 31. bölümü, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, nefes kesen son bölümüyle büyük ilgi gördü. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosunu Ethem Özışık ile Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizide, Nisan karakteri Eşref’le yüzleşmeden önce öğrendiklerinden emin olmak ister ve geçmişinin izini sürmeye başlar.

Gerilimin ve duygusal hesaplaşmaların ön planda olduğu Eşref Rüya 31. bölüm, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Eşref Rüya fragman yayınlandı! Seyirciyi ikiye böldü 1

EŞREF RÜYA 31. BÖLÜM KONUSU

Eşref Rüya 31. bölümde, Rüya olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nisan, büyük bir çıkmazın içine sürüklenir. Eşref’le yüzleşmeden önce gerçeğin peşine düşen Nisan, geçmişine dair izleri takip eder.

Bu sırada İhtiyar’ın yönlendirmesiyle Rüya’nın izini süren Eşref, yıllar sonra yeniden Burdur’a gider. Yaşanan bu dönüş, Eşref için hem yüzleşme hem de hesaplaşma anlamına gelir.

Eşref Rüya fragman yayınlandı! Seyirciyi ikiye böldü 2

Öte yandan yetimlere karşı düzenlenen hain saldırı, Hıdır ile Kadir arasında ciddi bir gerilime neden olur. Hıdır’ı babası olarak kabul etmeye başlayan Kadir, kendisini İhtiyar’a kanıtlamak ve gücünü yeniden kazanmak için vicdanını zorlayacak kritik bir karar vermek zorunda kalır.

EŞREF RÜYA 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Eşref Rüya'nın 32. bölüm fragmanı Kanal D'de yayınlandı. Seyircilerin bazıları fragmanı görünce yeni bölümü iple çektiklerini söylerken bazıları da fragmanın özensiz olduğunu ifade etti. Seyirciler fragman paylaşımı altına "Böyle fragman mı olur?", "Ön izlemeden fragman olmaz" yorumlarında bulundu.

Rüya için çiftliğe giden Eşref, ona tuzak kurulduğunu fark edince tek başına çatışmaya girer. Peki çatışmaya rağmen Eşref, yıllar sonra Rüya'sını bulabilecek mi?

İşte Eşref Rüya fragmanı:

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizi eleştirildi! "Gidişat çok kötü..."Fenomen dizi eleştirildi! "Gidişat çok kötü..."
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandıSosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Demet Özdemir fragman Eşref Rüya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.