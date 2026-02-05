Eşref Rüya fragman yayınlandı! Seyirciyi ikiye böldü

Eşref Rüya 31. bölümü, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, nefes kesen son bölümüyle büyük ilgi gördü. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosunu Ethem Özışık ile Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizide, Nisan karakteri Eşref’le yüzleşmeden önce öğrendiklerinden emin olmak ister ve geçmişinin izini sürmeye başlar.

Gerilimin ve duygusal hesaplaşmaların ön planda olduğu Eşref Rüya 31. bölüm, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

EŞREF RÜYA 31. BÖLÜM KONUSU

Eşref Rüya 31. bölümde, Rüya olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nisan, büyük bir çıkmazın içine sürüklenir. Eşref’le yüzleşmeden önce gerçeğin peşine düşen Nisan, geçmişine dair izleri takip eder.

Bu sırada İhtiyar’ın yönlendirmesiyle Rüya’nın izini süren Eşref, yıllar sonra yeniden Burdur’a gider. Yaşanan bu dönüş, Eşref için hem yüzleşme hem de hesaplaşma anlamına gelir.

Öte yandan yetimlere karşı düzenlenen hain saldırı, Hıdır ile Kadir arasında ciddi bir gerilime neden olur. Hıdır’ı babası olarak kabul etmeye başlayan Kadir, kendisini İhtiyar’a kanıtlamak ve gücünü yeniden kazanmak için vicdanını zorlayacak kritik bir karar vermek zorunda kalır.

EŞREF RÜYA 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Eşref Rüya'nın 32. bölüm fragmanı Kanal D'de yayınlandı. Seyircilerin bazıları fragmanı görünce yeni bölümü iple çektiklerini söylerken bazıları da fragmanın özensiz olduğunu ifade etti. Seyirciler fragman paylaşımı altına "Böyle fragman mı olur?", "Ön izlemeden fragman olmaz" yorumlarında bulundu.

Rüya için çiftliğe giden Eşref, ona tuzak kurulduğunu fark edince tek başına çatışmaya girer. Peki çatışmaya rağmen Eşref, yıllar sonra Rüya'sını bulabilecek mi?

İşte Eşref Rüya fragmanı: