Yeraltı dizisi 2. bölüm gündemde! İşte Yeraltı 3. bölüm fragmanı

NOW TV'nin iddialı yapımı Yeraltı, yayın hayatına hızlı bir giriş yaptı. İlk bölümüyle dikkatleri üzerine çeken dizi, ikinci bölümüyle reytinglerde nasıl bir pozisyon olacak merak edildi. Dizi sosyal medyayı ikiye böldü.

NOW TV'nin yeni dizisi 'Yeraltı', Çarşamba akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. İlk bölümüyle 5.59 reyting alarak dikkatleri üzerine çeken dizi, ikinci bölümüyle de konuşuldu.

Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Yeraltı 2. bölüm seyirciyi ikiye böldü. Kimi diziyi beğenmeyip Eşref Rüya ile aynı gün olmasının iyi olmadığını söylerken kimi de dizinin iyi başladığını ifade etti.

Sosyal medyada senaryoyu eleştirenler olduğu kadar diziye şans verilmesi gerektiğini söyleyenler de vardı. Yeraltı dizisinin fenomen haline gelip gelmeyeceğini reytingler belirleyecek.

Yeraltı 2. BÖLÜM ÖZETİ

Haydar Ali’nin Sultan’la evlilik sürecine sürüklenmesi, Ceylan’la arasındaki çatışmayı patlama noktasına getirirken, ikilinin yüzük alışverişinde yaşadığı sert hesaplaşma geçmişteki aşkın hala kapanmamış bir yara olduğunu gösterir. Ceylan, Haydar Ali’nin bu evliliği kabul etmesi halinde her şeyi Bozo’ya anlatacağını söyleyerek ipleri kopma noktasına taşır. Aynı zamanda Bozo, yaklaşan büyük bir operasyonu sezerek parasını şehirden kaçırır ve yeraltında büyük bir fırtınaya hazırlandığını açık eder.

Merdan’ın getirdiği “Gölge” adlı uluslararası ekip bilgisi, tehdidin artık sadece aile içi olmadığını ortaya koyar. Bölüm, Haydar Ali’nin hem Bozo’nun güven testlerinden geçmeye zorlandığı hem de Ceylan’la geri dönüşü neredeyse imkansız bir savaşa girdiği bir eşikte sona ererken, yeraltında savaşın kaçınılmaz olduğu netleşir.

Yeraltı 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte merak edilen fragman:

