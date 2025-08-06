Eşref Rüya’nın Afra'sı Ebrar Karabakan tatilin keyfini sürüyor! Peş peşe bikinili pozlar...

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili ve Büşra Develi gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Eşref Rüya’da 'Afra' karakterine hayat veren Ebrar Karabakan şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.
Dizisi sezon finali yaptıktan sonra soluğu Dalyan'da alan ünlü oyuncu peş peşe yayınladığı bikinili pozlarıyla dikkat çekti.
Renkli bikinisiyle şezlongta sere serpe uzanan güzel oyuncunun tatil kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ebrar Karabakan, 2006 İstanbul doğumludur. Karabakan, sosyal medya fenomeni ve oyuncudur.
Genç oyuncu, atv'nin sevilen dizilerden olarak Karadut adlı yapımda Begüm karakterine hayat vermişti.
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