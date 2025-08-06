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Eşref Rüya’nın Afra'sı Ebrar Karabakan tatilin keyfini sürüyor! Peş peşe bikinili pozlar...

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolünü paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da hayat verdiği 'Afra' karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ebrar Karabakan şimdilerde tatilin keyfini sürüyor. Sezonun yorgunluğunu Dalyan'da atan Karabakan bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

Eşref Rüya’nın Afra'sı Ebrar Karabakan tatilin keyfini sürüyor! Peş peşe bikinili pozlar...
Öznur Yaslı İkier

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili ve Büşra Develi gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Eşref Rüya’da 'Afra' karakterine hayat veren Ebrar Karabakan şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Dizisi sezon finali yaptıktan sonra soluğu Dalyan'da alan ünlü oyuncu peş peşe yayınladığı bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

Eşref Rüya’nın Afra sı Ebrar Karabakan tatilin keyfini sürüyor! Peş peşe bikinili pozlar... 1

Renkli bikinisiyle şezlongta sere serpe uzanan güzel oyuncunun tatil kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Eşref Rüya’nın Afra sı Ebrar Karabakan tatilin keyfini sürüyor! Peş peşe bikinili pozlar... 2

EBRAR KARABAKAN KİMDİR?

Ebrar Karabakan, 2006 İstanbul doğumludur. Karabakan, sosyal medya fenomeni ve oyuncudur.

Eşref Rüya’nın Afra sı Ebrar Karabakan tatilin keyfini sürüyor! Peş peşe bikinili pozlar... 3

Genç oyuncu, atv'nin sevilen dizilerden olarak Karadut adlı yapımda Begüm karakterine hayat vermişti.

Eşref Rüya’nın Afra sı Ebrar Karabakan tatilin keyfini sürüyor! Peş peşe bikinili pozlar... 4

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Anahtar Kelimeler:
Eşref Rüya Ebrar Karabakan
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