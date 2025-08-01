Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir dergi çekimi için poz verdi! Üstünü çıkarıp arkasını dönünce olay oldu

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir dizisinin sezon finaline girmesiyle birlikte tatil modunu açtı.

Sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan Demet Özdemir tatil kareleriyle adından söz ettirdi.

Güzel oyuncu son olarak da özel bir dergi çekimi için kamera karşısına geçip poz verdi.

'Tatildeyiz' konseptli çekim için mayolu pozlar veren Özdemir üstünü çıkarıp arkasını dönünce sosyal medyayı salladı.

YORUM YAĞDI

Özdemir'in dergi çekimi için yayınlanan karelerine sosyal medyada; 'çok ama çok güzel', 'makyajsız bile güzel', 'çok iyi bir çekim olmuş', 'Demet'in doğal güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.