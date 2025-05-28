Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in bölüm başı kazancı dudak uçuklattı! Bakın ne kadar kazanıyor...

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir kazancıyla gündem oldu.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan ünlü ismin bölüm başı kazancı ortaya çıktı. Özdemir'in reyting rekorları kıran 'Eşref Rüya' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL aldığı söyleniyor.

Demet Özdemir geçtiğimiz eylül ayında da bir reklam filminden 25 milyon TL kazanmıştı.

GAYRİMENKULE YATIRIM YAPIYOR

Kazancını gayrimenkule yatırdığı bilinen Özdemir son olarak Yunanistan'ın başkenti Atina'dan 38 milyon liraya aldığı evle tüm dikkatlerine üzerine toplamıştı.