Şarkıcı Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti

Gerçek adı Ahmet Alpay Nazikioğlu olan şarkıcı Alpay'dan acı haber geldi. Eylül’de Gel”, “Ayrılık Rüzgarı”, “Gitme” ve “Fabrika Kızı” gibi şarkılarla bilinen Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Alpay hayatını kaybetti.

1960'lar ve 70'lere damga vuran sanatçı Alpay’ın ölüm haberini Nasuh Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Alpay'ın ölüm haberini müzisyen Bora Gencer de paylaştı ve “Alpay abime Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.

SON HALİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Alpay, uzun süredir Bodrum'daki evinde sakin bir hayat yaşıyordu. Özellikle geçtiğimiz yıllarda Alpay'ın son hali ortaya çıkmış ve sevenlerini üzmüştü.