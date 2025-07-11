Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in keyfi yerinde! Peş peşe bikinili pozlar...

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle izleyicisinin beğenisini kazanan ünlü oyuncu
Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.
Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile giden ünlü isim bikinili pozlarını peş peşe paylaştı.
Demet Özdemir'in kumsaldan yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ünlü isme; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.
Güzel oyuncunun reyting rekorları kıran 'Eşref Rüya' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL aldığı iddia edilmişti.
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