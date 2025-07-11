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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in keyfi yerinde! Peş peşe bikinili pozlar...

Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı 'Nisan Akyol' karakteriyle büyük beğeni toplayan Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Özdemir bikinili pozlarını sosyal medya üzerinden peş peşe yayınladı.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in keyfi yerinde! Peş peşe bikinili pozlar...
Öznur Yaslı İkier

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle izleyicisinin beğenisini kazanan ünlü oyuncu
Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile giden ünlü isim bikinili pozlarını peş peşe paylaştı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir in keyfi yerinde! Peş peşe bikinili pozlar... 1

YORUM YAĞDI

Demet Özdemir'in kumsaldan yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir in keyfi yerinde! Peş peşe bikinili pozlar... 2

Ünlü isme; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir in keyfi yerinde! Peş peşe bikinili pozlar... 3

KAZANCI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güzel oyuncunun reyting rekorları kıran 'Eşref Rüya' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL aldığı iddia edilmişti.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir in keyfi yerinde! Peş peşe bikinili pozlar... 4

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
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