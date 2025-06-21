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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir nikah şahidi oldu! İddialı tarzı çok beğenildi

Kanal D’nin Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’i bir araya getiren iddialı dizisi Eşref Rüya sezon finaliyle ekrana ara verdi. Dizinin oyuncusu Kerem Alp Kabul, sevgilisi Tuğçe Bozkurt ile evlendi. Diziden rol arkadaşı Demet Özdemir ise çiftin nikah şahitliğini yaptı. Özdemir'in düğün tarzı yine çok konuşuldu.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir nikah şahidi oldu! İddialı tarzı çok beğenildi
Öznur Yaslı İkier

Eşref Rüya dizisinde rol alan Kerem Alp Kabul, 8 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tuğçe Bozkurt ile dünyaevine girdi. Çifti, bu mutlu günlerinde aileleri ve sanat dünyasından çok sayıda dostları yalnız bırakmadı.

Çiftin nikah şahitliğini Kerem Alp Kabul’un Eşref Rüya dizisinden oyuncu arkadaşı Demet Özdemir yaptı.

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DAVET TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Özdemir'in düğün tarzı yine çok konuşuldu. Geceye sırt dekolteli saten siyah yeşil elbisesiyle katılan Demet Özdemir bu haliyle beğeni topladı.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzel olmuş', 'harika görünüyor', 'yine olay' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Eşref Rüya
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