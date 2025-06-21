Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir nikah şahidi oldu! İddialı tarzı çok beğenildi

Eşref Rüya dizisinde rol alan Kerem Alp Kabul, 8 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tuğçe Bozkurt ile dünyaevine girdi. Çifti, bu mutlu günlerinde aileleri ve sanat dünyasından çok sayıda dostları yalnız bırakmadı.

Çiftin nikah şahitliğini Kerem Alp Kabul’un Eşref Rüya dizisinden oyuncu arkadaşı Demet Özdemir yaptı.

DAVET TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Özdemir'in düğün tarzı yine çok konuşuldu. Geceye sırt dekolteli saten siyah yeşil elbisesiyle katılan Demet Özdemir bu haliyle beğeni topladı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzel olmuş', 'harika görünüyor', 'yine olay' gibi yorumlar yapıldı.