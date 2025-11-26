MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Aşk defteri epey kabarık

Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Çağatay Ulusoy şimdi özel hayatıyla gündeme geldi. Netflix'te yayınlanan Kübra dizisindeki rol arkadaşı Aslıhan Malbora ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy'un aşk defteri epey kabarık çıktı.

Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Aşk defteri epey kabarık
Öznur Yaslı İkier

Adını Feriha Koydum, Medcezir, İçerde, Gaddar ve Eşref Rüya gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündemde. Netflix'te yayınlanan Kübra dizisindeki rol arkadaşı Aslıhan Malbora ile bir süredir aşk yaşayan Ulusoy'un aşk defteri epey kabarık çıktı.

Eşref Rüya nın yıldızı Çağatay Ulusoy un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Aşk defteri epey kabarık 1

Geçtiğimiz yılın aşk bombası olarak başlayan Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. İkili her fırsatta el ele görüntüleniyor.

Eşref Rüya nın yıldızı Çağatay Ulusoy un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Aşk defteri epey kabarık 2

Ulusoy'un Aslıhan Malbora ile birlikteliğinden önce oyuncu Duygu Sarışın ile 7 yıllık bir birlikteliği vardı. İkiliden evlilik haberi beklenirken ünlü çift yaptıkları açıklamalarla kesin olarak ayrıldıklarını duyurdu.

Eşref Rüya nın yıldızı Çağatay Ulusoy un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Aşk defteri epey kabarık 3

Çağatay Ulusoy'un adı daha önce Gizem Karaca, Berrak Tüzünataç, Serenay Sarıkaya ile anılmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdiEsra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi
Sosyal medya kazançları dudak uçuklattı! Bakanlık harekete geçti Sosyal medya kazançları dudak uçuklattı! Bakanlık harekete geçti

Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Eşref Rüya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.