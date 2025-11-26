Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Aşk defteri epey kabarık

Adını Feriha Koydum, Medcezir, İçerde, Gaddar ve Eşref Rüya gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündemde. Netflix'te yayınlanan Kübra dizisindeki rol arkadaşı Aslıhan Malbora ile bir süredir aşk yaşayan Ulusoy'un aşk defteri epey kabarık çıktı.

Geçtiğimiz yılın aşk bombası olarak başlayan Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. İkili her fırsatta el ele görüntüleniyor.

Ulusoy'un Aslıhan Malbora ile birlikteliğinden önce oyuncu Duygu Sarışın ile 7 yıllık bir birlikteliği vardı. İkiliden evlilik haberi beklenirken ünlü çift yaptıkları açıklamalarla kesin olarak ayrıldıklarını duyurdu.

Çağatay Ulusoy'un adı daha önce Gizem Karaca, Berrak Tüzünataç, Serenay Sarıkaya ile anılmıştı.