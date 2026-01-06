Eşref Rüya seyircisini üzecek haber: Eşref Rüya ne zaman?

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi ve Görkem Sevindik gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Eşraf Rüya dizisi Çarşamba akşamlarının fenomeni haline geldi. Eşref Rüya dizisinin yeni yıl arası vermesinin ardından yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı ise merak edildi. Eşref Rüya ne zaman?

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı Eşref Rüya'nın yayın tarihi açıklandı.

Eşref Rüya dizisi için karara değişmezse bu hafta da dizi yaynlamayacak. Eşref Rüya yeni bölümü 14 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak.

EŞREF RÜYA'DA NE OLACAK?

Nisan, vurulduktan sonra hastanede gözleri açar. Eşref, Nisan'ı korumak için büyük bir mücadele verse de Nisan hastaneden kaçırılıyor ve ölümle yeniden burun buruna geliyor.