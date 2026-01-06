MAGAZİN

Eşref Rüya seyircisini üzecek haber: Eşref Rüya ne zaman?

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi ve Görkem Sevindik gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Eşraf Rüya dizisi yeni yıl için ara vermişti. Eşref Rüya'nın yayın tarihi belli oldu.

Eşref Rüya seyircisini üzecek haber: Eşref Rüya ne zaman? 1

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı Eşref Rüya'nın yayın tarihi açıklandı.

Eşref Rüya seyircisini üzecek haber: Eşref Rüya ne zaman? 2

Eşref Rüya dizisi için karara değişmezse bu hafta da dizi yaynlamayacak. Eşref Rüya yeni bölümü 14 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak.

EŞREF RÜYA'DA NE OLACAK?

Nisan, vurulduktan sonra hastanede gözleri açar. Eşref, Nisan'ı korumak için büyük bir mücadele verse de Nisan hastaneden kaçırılıyor ve ölümle yeniden burun buruna geliyor.

