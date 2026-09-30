Halef: Köklerin Çağrısı 37. bölüm 2. fragman izle! ''İşte şimdi başlıyor''

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı Halef: Köklerin Çağrısı dizisi ikinci sezona oldukça iddialı başladı. Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği Most Production imzalı dizi bu hafta 37. bölümüyle ekrana gelecek.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 37. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan ikinci fragmanı kısa sürede büyük ses getirdi. Serhat, aylardır aradığı Yıldız’ı sonunda bulmuştur. Ancak Yıldız ona dair hiçbir şey hatırlamıyordur. Serhat, geçmişi hatırlatmaya çalışırken Yıldız’ı kaybetmekten korkan Rami’nin tek çaresi, Serhat’ı ortadan kaldırmaktır.

**HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 37. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Akif’in ağa olması, Sadullah Ağa’yla ittifakını güçlendirmiştir. Hedefleri, aşiretin ve Sultan’ın desteğiyle Akif’in iktidarını sağlamlaştırmak ve Serhat’a herkesin önünde diz çöktürmektir.

Kordağlı Konağı’nda ise başta Meryem olmak üzere herkes, Sadullah Ağa’nın Ziyan Ağa’ya emanet olarak gönderdiği kadının kim olduğunu merak ediyordur. Ancak bu sorunun cevabı yalnızca Sadullah Ağa’dadır.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Halef: Köklerin Çağrısı 37. bölüm fragmanına sosyal medyada yorum yağdı. Dizi takipçileri 'Halef işte şimdi başlıyor', 'Fragmana bayıldım', 'Serhat Ağa geri döndü', 'Yıldız tam zamanında geldin' gibi yorumlar yapıldı.