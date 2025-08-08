Estetik iddialarıyla gündemdeydi! Göksel'den peş peşe bikinili pozlar...

Sen Orda Yoksun, Denize Bıraksam, Bi Seni Konuşurum gibi şarkılarıyla tanınan Göksel, gerek kariyeri gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, son paylaşımıyla gündem olmuş ve yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı şimdi de sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde aldı.

Denizin, kumun ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim tatildeki keyifli karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Şarkıcı yaptığı paylaşımlara; "Ben artık bir deniz mahsulüyüm" notunu düştü.

Göksel'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.