MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Estetik iddialarıyla gündemdeydi! Göksel'den peş peşe bikinili pozlar...

Son günlerde paylaştığı görüntülerle sosyal medyanın gündeminde olan ünlü şarkıcı Göksel estetik iddialarıyla adından söz ettirmişti. Ünlü isim şimdi de peş peşe paylaştığı bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Estetik iddialarıyla gündemdeydi! Göksel'den peş peşe bikinili pozlar...
Öznur Yaslı İkier

Sen Orda Yoksun, Denize Bıraksam, Bi Seni Konuşurum gibi şarkılarıyla tanınan Göksel, gerek kariyeri gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, son paylaşımıyla gündem olmuş ve yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı şimdi de sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde aldı.

Estetik iddialarıyla gündemdeydi! Göksel den peş peşe bikinili pozlar... 1

Denizin, kumun ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim tatildeki keyifli karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Estetik iddialarıyla gündemdeydi! Göksel den peş peşe bikinili pozlar... 2

Şarkıcı yaptığı paylaşımlara; "Ben artık bir deniz mahsulüyüm" notunu düştü.

Estetik iddialarıyla gündemdeydi! Göksel den peş peşe bikinili pozlar... 3

Göksel'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Estetik iddialarıyla gündemdeydi! Göksel den peş peşe bikinili pozlar... 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başrol krizi yaşandı! Yeni partneri sonunda belli olduBaşrol krizi yaşandı! Yeni partneri sonunda belli oldu
+18 mesajları ifşa etmişti! “Kilo aldım” diyerek eski pozlarını paylaştı+18 mesajları ifşa etmişti! “Kilo aldım” diyerek eski pozlarını paylaştı

Anahtar Kelimeler:
Göksel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!

Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!

Benfica'dan F.Bahçe'ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi...

Benfica'dan F.Bahçe'ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi...

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

Otomobil devi o modelini geri çağırdı

Otomobil devi o modelini geri çağırdı

Bunun da sahtesi patlak verdi!

Bunun da sahtesi patlak verdi!

'Dünyanın en güzel kızı' büyüdü! Plajda bir bakan bir daha baktı

'Dünyanın en güzel kızı' büyüdü! Plajda bir bakan bir daha baktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.