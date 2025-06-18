MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Estetikleri için 300 bin dolar harcadı! Danla Bilic yine paraya kıydı! Bir kez daha doktorunun kapısını çaldı

Özel hayatı, açıklamaları ve estetikleriyle magazin manşetlerinden bir an olsun düşmeyen ünlü fenomen Danla Bilic geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olmuş ve estetiklerini tek tek sıralamıştı. 9 yılda estetiğe 300 bin dolar harcadığını dile getiren Danla Bilic bir kez daha paraya kıydı...

Estetikleri için 300 bin dolar harcadı! Danla Bilic yine paraya kıydı! Bir kez daha doktorunun kapısını çaldı
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyada makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, yıllar içinde geçirdiği büyük değişimle adından söz ettiriyor.

Fazla kilolarından mide ameliyatıyla kurtulan ve ardından birçok estetik operasyon geçiren ünlü isim, adeta bambaşka birine dönüştü.

danla 1

Son olarak katıldığı bir programda estetiklerini tek tek sıralayan Danla Bilic, 9 yıl süren estetik operasyonlarına toplamda 300 bin dolar (Neredeyse 12 milyon) ödediğini açıklamıştı.

danla 2

DOKTORUNUN KAPISINI ÇALDI

Ünlü isim bir kez daha doktorunun kapısını çaldı. Estetikten vazgeçemeyen Danla Bilic yine paraya kıydı ve genç kalmak için bir işlem daha yaptırdı.

DANLA PAYLAŞIM

Danla Bilic yaptırdığı işlem sonrası boynundaki kızarıkları gösteren bir paylaşım yaptı ve 'Güzel yaş almak için her tuşa basıyorum. Buradan önce de kurşun döktürdüm' notunu düştü.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yaza merhaba' partisi için hazırlandı! İddialı tarzı beğenildi 'Yaza merhaba' partisi için hazırlandı! İddialı tarzı beğenildi
Eski aşkına bir şans daha verdi! İtiraf gecikmedi Eski aşkına bir şans daha verdi! İtiraf gecikmedi

Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump 'Şimdilik öldürmeyeceğiz' demişti, Hamaney rest çekti

Trump 'Şimdilik öldürmeyeceğiz' demişti, Hamaney rest çekti

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin arkasından Pubg çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin arkasından Pubg çıktı!

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Marmaris'teki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor... Turizm katilleri şimdi de bunu yaptı

Marmaris'teki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor... Turizm katilleri şimdi de bunu yaptı

İstanbul ve Ankara'da son seçim anketi!

İstanbul ve Ankara'da son seçim anketi!

Deprem profesörünün villasında kaçak kat çıktı! Dava sonucunu beklemedi: Hem yıktı, hem satışa çıkardı

Deprem profesörünün villasında kaçak kat çıktı! Dava sonucunu beklemedi: Hem yıktı, hem satışa çıkardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.