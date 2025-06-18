Estetikleri için 300 bin dolar harcadı! Danla Bilic yine paraya kıydı! Bir kez daha doktorunun kapısını çaldı

Sosyal medyada makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, yıllar içinde geçirdiği büyük değişimle adından söz ettiriyor.

Fazla kilolarından mide ameliyatıyla kurtulan ve ardından birçok estetik operasyon geçiren ünlü isim, adeta bambaşka birine dönüştü.

Son olarak katıldığı bir programda estetiklerini tek tek sıralayan Danla Bilic, 9 yıl süren estetik operasyonlarına toplamda 300 bin dolar (Neredeyse 12 milyon) ödediğini açıklamıştı.

DOKTORUNUN KAPISINI ÇALDI

Ünlü isim bir kez daha doktorunun kapısını çaldı. Estetikten vazgeçemeyen Danla Bilic yine paraya kıydı ve genç kalmak için bir işlem daha yaptırdı.

Danla Bilic yaptırdığı işlem sonrası boynundaki kızarıkları gösteren bir paylaşım yaptı ve 'Güzel yaş almak için her tuşa basıyorum. Buradan önce de kurşun döktürdüm' notunu düştü.