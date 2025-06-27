Etiler'deki 3+1 lüks dairesine 65 bin TL kira ödüyordu! Mustafa Sandal için mahkeme kararını verdi! Yeni kira bedeli...

Sahne şovları ve kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Mustafa Sandal geçtiğimiz yıl ev sahibiyle mahkemelik olmuştu.

3+1 lüks dairesine 65 bin TL kira ödeyen Mustafa Sandal'ın kira bedeli, sitedeki diğer evlerin altında kaldığı söylenmişti.

Ev sahibi, Sandal'ın kirasının yükselmesi için kira tespit davası açmış ve yeni kira bedelinin 170 bin lira olmasını talep etmişti.

EV SAHİBİ DAVAYI KAZANDI

Mustafa Sandal, Bodrum'da tatil yaparken kötü bir haber aldı. Sandal'ın ev sahibi, Etiler'deki 3 + 1 evin kirası için açtığı kira tespit davasını kazandı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mustafa Sandal'ın 65 bin lira olan kirası, mahkeme kararıyla 135 bin liraya yükseldi.

Ünlü ismin oturduğu lüks sitedeki evlerin kira bedelinin ise 200 ila 220 bin lira arasında değiştiği söyleniyor.