Euphoria yıldızı Barbie Ferreira resmen eridi! Victoria's Secret podyumunda görenler tanıyamadı

Euphoria dizisindeki “Kat Hernandez” rolüyle tanınan Amerikalı oyuncu Barbie Ferreira, New York’ta düzenlenen Victoria’s Secret defilesinde sahne alarak herkesi şaşırttı. Altı yıllık aranın ardından ikinci kez düzenlenen şovda podyuma çıkan Ferreira, dikkat çekici kilo kaybıyla adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.

Kırmızı halter yaka sütyeniyle fit fiziğini sergileyen oyuncu, tarzını oversize kot ceket, kırmızı-beyaz çizgili çoraplar ve bağcıklı topuklu botlarla tamamladı. Göğüs kısmındaki Victoria’s Secret anahtarlığı ise detaya önem veren tasarımın dikkat çeken parçasıydı.

Defile öncesi kuliste pembe-beyaz çizgili sabahlığıyla hazırlık yapan Ferreira, basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Açıkçası Victoria’s Secret podyumunda yürümek aklımın ucundan bile geçmezdi. Teklif geldiğinde ‘Ne?’ diye kaldım, sonra inanılmaz heyecanlandım. Hemen annemi aradım, o Brezilyalı ve sevinçten havalara uçtu.”

Euphoria dizisinden ayrıldıktan sonra kariyerinde duraklama yaşadığı konuşulan Ferreira’nın, yeniden çıkış yapmak için imajında değişikliğe gittiği öne sürüldü. DailyMail’e konuşan bir kaynak, oyuncunun kilo vermesinin bilinçli bir kariyer hamlesi olduğunu belirtti.