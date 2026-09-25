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Aşkları Survivor'da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

Survivor All Star 2022’de başlayan birlikteliklerini 2024 yılında evlilikle taçlandıran Mert Öcal ile Sude Burcu’dan güzel haber geldi. İlk kez anne-baba olan çift, kızlarına Mira adını verdi.

Aşkları Survivor'da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Mert Öcal ile taekwondocu Sude Burcu, 2024 yılında nikâh masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti.

Evliliklerinin ardından bebek heyecanı yaşayan çift, geçtiğimiz yıl bir kız çocuklarının olacağını açıklamıştı.

Aşkları Survivor da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu 1

Mert Öcal ve Sude Burcu, kızları Mira'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Aşkları Survivor da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu 2

"HOŞ GELDİN KIZIM"
Öcal, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Oyuncu, kızının fotoğrafına, "Hayatımdaki en güzel fotoğraf. Hoş geldin kızım" notunu düştü.

Aşkları Survivor da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu 3

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal Sude Burcu
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