Aşkları Survivor'da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

Ünlü oyuncu Mert Öcal ile taekwondocu Sude Burcu, 2024 yılında nikâh masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti.

Evliliklerinin ardından bebek heyecanı yaşayan çift, geçtiğimiz yıl bir kız çocuklarının olacağını açıklamıştı.

Mert Öcal ve Sude Burcu, kızları Mira'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

"HOŞ GELDİN KIZIM"

Öcal, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Oyuncu, kızının fotoğrafına, "Hayatımdaki en güzel fotoğraf. Hoş geldin kızım" notunu düştü.