Evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Arabeskin usta ismi Orhan Esen'in son görüntüleri ortaya çıktı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Orhan Esen, Ankara'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında vefat etti. Orhan Esen'in ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu. Orhan Esen'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Arabeskin usta ismi Orhan Esen'in son görüntüleri ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Türk sanat ve arabesk müziğin önemli isimlerinden, besteci ve müzik öğretmeni 61 yaşındaki Orhan Esen hayatını kaybetti.

Acı haberi, sanatçının yeğeni sosyal medya hesabından duyurdu. Esen'in vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "Dayım Orhan Esen'i kalp krizinden kaybettik. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum" ifadelerine yer verildi.

Evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Arabeskin usta ismi Orhan Esen in son görüntüleri ortaya çıktı 1

Vefat haberi kısa sürede yayılırken, sanatçının sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Orhan Esen’in cenazesinin Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Arabeskin usta ismi Orhan Esen in son görüntüleri ortaya çıktı 2

Sanatçının besteleri, Adnan Şenses, Cengiz Kurtoğlu ve Güllü gibi birçok ünlü isim tarafından seslendirilmişti. Esen, özellikle "Nihavent Gecesi" adlı eseriyle tanınıyordu.

Evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Arabeskin usta ismi Orhan Esen in son görüntüleri ortaya çıktı 3

Arabeskin usta ismi Orhan Esen'in son görüntüleri de ortaya çıktı. Usta sanatçının evinde şarkı söylediği anlarda çekilen görüntüleri 'Son videomuz olduğunu nerden bilebilirdim' notu ile paylaşıldı.

Evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Arabeskin usta ismi Orhan Esen in son görüntüleri ortaya çıktı 4

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
