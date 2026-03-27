Evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Arabeskin usta ismi Orhan Esen'in son görüntüleri ortaya çıktı

Türk sanat ve arabesk müziğin önemli isimlerinden, besteci ve müzik öğretmeni 61 yaşındaki Orhan Esen hayatını kaybetti.

Acı haberi, sanatçının yeğeni sosyal medya hesabından duyurdu. Esen'in vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "Dayım Orhan Esen'i kalp krizinden kaybettik. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum" ifadelerine yer verildi.

Vefat haberi kısa sürede yayılırken, sanatçının sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Orhan Esen’in cenazesinin Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Sanatçının besteleri, Adnan Şenses, Cengiz Kurtoğlu ve Güllü gibi birçok ünlü isim tarafından seslendirilmişti. Esen, özellikle "Nihavent Gecesi" adlı eseriyle tanınıyordu.

Arabeskin usta ismi Orhan Esen'in son görüntüleri de ortaya çıktı. Usta sanatçının evinde şarkı söylediği anlarda çekilen görüntüleri 'Son videomuz olduğunu nerden bilebilirdim' notu ile paylaşıldı.