Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın sokağında yangın faciası! 'Son anda evden çıkabildik'

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan'ın yaşadığı sokakta yangın çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangın faciasını anlatan Özkan, "Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Öznur Yaslı İkier

Ufuk Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri ağza getirdi.

Umut Özkan, evlerinin hemen yanındaki yangında eşiyle birlikte büyük panik yaşadı. Yaşadıkları sokakta evlerinin hemen yanında yangın çıktığını söyleyen Özkan, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

"ÇOK BÜYÜK BİR YANGIN ÇIKTI"

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Özkan şu ifadeleri kullandı: "Binamızın hemen bitişiğinde çok büyük bir yangın çıktı. Son anda kedilerimizi kutularına koyup evden çıkabildik. Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın.

Ufuk Özkan ın kardeşi Umut Özkan ın sokağında yangın faciası! Son anda evden çıkabildik 1

"Şükürler olsun ki mahallemizin bakkalı Fatma annemize kedilerimizle birlikte sığındık. Böyle zamanlarda insanın yanında bir kapı ve bir kalp olması gerçekten çok kıymetli'

Ufuk Özkan ın kardeşi Umut Özkan ın sokağında yangın faciası! Son anda evden çıkabildik 2

