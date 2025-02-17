MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evlenmeleri beklenirken ayrılık haberi geldi! Şükrü Özyıldız Sibil Çetinkaya'dan ayrılık ülkeyi terk etti

Evlenmeleri beklenirken ayrılık haberi geldi! Şükrü Özyıldız Sibil Çetinkaya'dan ayrılık ülkeyi terk etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın bir süredir devam eden aşkı sessiz sedasız bitti. Herkesin evlenmesini beklediği çift aşk acısını unutmak için ayrılık sonrası yurt dışına ayrı ayrı tatile gitti.

Evlenmeleri beklenirken ayrılık haberi geldi! Şükrü Özyıldız Sibil Çetinkaya'dan ayrılık ülkeyi terk etti

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın 1,5 yıllık ilişkisi, son dönemdeki paylaşımları ve sosyal medya davranışlarıyla gündeme geldi. Çiftin, birbirlerinin gönderilerine ne beğeni ne de yorum yapmamaları, ayrılık iddialarını güçlendirdi. Peki, Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya neden ayrıldı?

AYRILIK SEBEBİ EVLİLİK Mİ?

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya’nın ilişkilerinde yaşanan ayrılığın, evlilik konusuyla ilgili olduğu iddiaları ortaya atıldı. Sibil Çetinkaya'nın evlilik isteği, ancak Şükrü Özyıldız’ın bu konuda kararsız davranması, çiftin ayrılmasına yol açtı. Takipçiler, "Acaba evlilik konusu mu kriz çıkardı?" şeklinde sorular yöneltmeye başladı.

Son bölümdeki ateşli sahneler gündemde! Son bölümdeki ateşli sahneler gündemde!

1

Ayrılığın ardından Sibil Çetinkaya, annesi ve kız kardeşiyle birlikte Amerika'ya gitmişti.

Ekran görüntüsü 2025-02-17 093323

"YENİLENİP GELDİM"

Ayrılık iddiaları güçlenirken, Şükrü Özyıldız ise sessizliğini korudu ve sosyal medya üzerinden hiçbir paylaşımda bulunmadı. Çiftin birbirlerini takip etmeyi bırakmamaları ve aşk fotoğraflarını silmemeleri dikkat çekti.

2

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız’ın ayrıldığına dair iddialar, Şükrü Özyıldız’ın Posta’ya yaptığı açıklamalarla doğrulandı. Özyıldız, “Evet, iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya’daydım, yenilenip geldim” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Şükrü Özyıldız sibil çetinkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul merkezli çok sayıda ilde operasyon! 17 doktor yakalandı

İstanbul merkezli çok sayıda ilde operasyon! 17 doktor yakalandı

Ünlü markaya 'peynir' cezası! İçindeki başka çıktı... Reklamları durdurma kararı

Ünlü markaya 'peynir' cezası! İçindeki başka çıktı... Reklamları durdurma kararı

Ayasofya Camii'nin yanı başında olup bitenler hayret ettirdi

Ayasofya Camii'nin yanı başında olup bitenler hayret ettirdi

Nihat Kahveci'den sürpriz tahmin! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu söyledi

Nihat Kahveci'den sürpriz tahmin! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu söyledi

Türkiye'de fiyatları arttı, Avrupa ucuz kaldı! Vatandaş gayrimenkul için yurt dışına yöneldi

Türkiye'de fiyatları arttı, Avrupa ucuz kaldı! Vatandaş gayrimenkul için yurt dışına yöneldi

Altın için tarih verdi! Bugüne dikkat

Altın için tarih verdi! Bugüne dikkat

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.