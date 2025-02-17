Evlenmeleri beklenirken ayrılık haberi geldi! Şükrü Özyıldız Sibil Çetinkaya'dan ayrılık ülkeyi terk etti

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın 1,5 yıllık ilişkisi, son dönemdeki paylaşımları ve sosyal medya davranışlarıyla gündeme geldi. Çiftin, birbirlerinin gönderilerine ne beğeni ne de yorum yapmamaları, ayrılık iddialarını güçlendirdi. Peki, Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya neden ayrıldı?

AYRILIK SEBEBİ EVLİLİK Mİ?

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya’nın ilişkilerinde yaşanan ayrılığın, evlilik konusuyla ilgili olduğu iddiaları ortaya atıldı. Sibil Çetinkaya'nın evlilik isteği, ancak Şükrü Özyıldız’ın bu konuda kararsız davranması, çiftin ayrılmasına yol açtı. Takipçiler, "Acaba evlilik konusu mu kriz çıkardı?" şeklinde sorular yöneltmeye başladı.

Ayrılığın ardından Sibil Çetinkaya, annesi ve kız kardeşiyle birlikte Amerika'ya gitmişti.

"YENİLENİP GELDİM"

Ayrılık iddiaları güçlenirken, Şükrü Özyıldız ise sessizliğini korudu ve sosyal medya üzerinden hiçbir paylaşımda bulunmadı. Çiftin birbirlerini takip etmeyi bırakmamaları ve aşk fotoğraflarını silmemeleri dikkat çekti.

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız’ın ayrıldığına dair iddialar, Şükrü Özyıldız’ın Posta’ya yaptığı açıklamalarla doğrulandı. Özyıldız, “Evet, iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya’daydım, yenilenip geldim” dedi.