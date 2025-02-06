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  4. Evliliğin eşiğinden döndü! Derya Şensoy gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı

Evliliğin eşiğinden döndü! Derya Şensoy gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.02.2025 09:54
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Sinema ve tiyatronun duayen isimlerinden biri olan Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy özel hayatıyla gündeme geldi. İşadamı Celal Can Algül ile evlenmesi beklenirken 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Derya Şensoy şimdi de gönlünü yakışıklı bir oyuncuya kaptırdı.

Evliliğin eşiğinden döndü! Derya Şensoy gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı

Tiyatrocu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal çiftinin kızları Derya Şensoy bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Şimdilerde özel hayatıyla gündemde olan Şensoy'dan aşk bombası geldi.

DERYA 1

ARADIĞI AŞKI BULDU

İşadamı Celal Can Algül ile nikah tarihi beklenirken 4 yıllık ilişkisini bir anda sonlandıran Derya Şensoy aradığı aşkı sonunda buldu.

yağızcan

MagazinBurada'nın haberine göre; Derya Şensoy gönlünü yakışıklı oyuncu Yağız Can Konyalı'ya kaptırdı. Ünlü çiftin 1,5 aydır birlikte olduğu söylentiler arasında.

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı'dan aşk iddialarına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Anahtar Kelimeler:
Derya Şensoy
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