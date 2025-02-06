Evliliğin eşiğinden döndü! Derya Şensoy gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı

Tiyatrocu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal çiftinin kızları Derya Şensoy bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Şimdilerde özel hayatıyla gündemde olan Şensoy'dan aşk bombası geldi.

ARADIĞI AŞKI BULDU

İşadamı Celal Can Algül ile nikah tarihi beklenirken 4 yıllık ilişkisini bir anda sonlandıran Derya Şensoy aradığı aşkı sonunda buldu.

MagazinBurada'nın haberine göre; Derya Şensoy gönlünü yakışıklı oyuncu Yağız Can Konyalı'ya kaptırdı. Ünlü çiftin 1,5 aydır birlikte olduğu söylentiler arasında.

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı'dan aşk iddialarına dair herhangi bir açıklama gelmedi.