Evrim Akın gençlik sırrını açıkladı: Tek öğün, bol su ve...

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden Bez Bebek ve Alemin Kralı ile tanınan Evrim Akın, oyunculuk kariyerinin yanı sıra doğal tavırları ve enerjisiyle de her zaman dikkatleri üzerine çekti.

Evrim Akın ile Ev Gezmesi programıyla ekranlarda olan Evrim Akın ünlü isimlerin evlerine konuk olarak samimi ve eğlenceli sohbetleriyle büyük beğeni topluyor.

Kariyeri boyunca özel hayatını göz önünde tutmayan Akın, bugüne kadar hiç evlenmedi.

46 yaşındaki Akın, gençlik enerjisinin sırrını da geçtiğimiz günlerde paylaştı.

“Günde tek öğün besleniyorum, bol bol su içiyorum” diyen ünlü sunucu gençliğini bekarlığa ve çocuk yapmamaya borçlu olduğunu belirttti.

Ancak Evrim Akın'ın bu sözleri biraz da eleştiri aldı. Sosyal medyada "Biraz da botoksa" yorumları yapıldı.