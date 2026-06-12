Mehmet Ali Erbil kendisinden 48 yaş küçük fenomenle yaşadığı aşkı kabul etti! 'Evimde saatlerce...'

Gülseren Ceylan ile kısa sürede boşanan Mehmet Ali Erbil'in, sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Aralarındaki 48 yaş fark olan ikiliye dair eleştirel yorumlar da gecikmedi. Mehmet Ali Erbil, 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile ilgili hakkında çıkan aşk iddialarının ardından Çelik’in "tanımıyorum" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN TANIŞTIK

Erbil, yaşananları anlatarak dikkat çeken iddialarda bulundu. Mehmet Ali Erbil, Eylem Çelik ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını belirterek ilk buluşmalarının geçtiğimiz hafta gerçekleştiğini söyledi.

Erbil, "Eylem ile Instagram üzerinden tanıştık. Geçen cuma günü İstinyePark'taki bir restoranda birlikte yemek yedik" dedi.

'EVİMDE SAATLERCE KALDIK'

Mehmet Ali Erbil, buluşmalarının tek bir yemekle sınırlı kalmadığını da iddia etti. Erbil, "Pazar günü Sarıyer'deki evime geldi. Saatlerce evimde kaldı. Hatta birlikte TikTok yayını yaptık" diyerek, kamuoyuna yansıyan açıklamaların aksine aralarında bir tanışıklık bulunduğunu savundu.

TANIMIYORUM DEMESİ BENİ ŞAŞIRTTI

Eylem Çelik'in daha sonra yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşıladığını belirten Erbil, kendisinin bu süreçte kullanıldığını düşündüğünü söyledi.

"Sonrasında çıkıp beni tanımadığını söyledi. Bu yapılan açıklamaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ünlü olmak, adını daha fazla duyurmak ve izlenmek adına beni kullandı" diyen Erbil, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu da dile getirdi.