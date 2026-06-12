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Mehmet Ali Erbil kendisinden 48 yaş küçük fenomenle yaşadığı aşkı kabul etti! 'Evimde saatlerce...'

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil özel hayatıyla yine gündemde. Erbil'in kendisinden 48 yaş küçük isimle aşk yaşadığı iddia edilmiş haberlerde adı geçen Eylem Çelik ise iddiaları reddetmişti. Mehmet Ali Erbil 'Beni kullandı' diyerek genç fenomenle yaşadıklarını kabul etti.

Mehmet Ali Erbil kendisinden 48 yaş küçük fenomenle yaşadığı aşkı kabul etti! 'Evimde saatlerce...'
Öznur Yaslı İkier

Gülseren Ceylan ile kısa sürede boşanan Mehmet Ali Erbil'in, sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Mehmet Ali Erbil kendisinden 48 yaş küçük fenomenle yaşadığı aşkı kabul etti! Evimde saatlerce... 1

Aralarındaki 48 yaş fark olan ikiliye dair eleştirel yorumlar da gecikmedi. Mehmet Ali Erbil, 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile ilgili hakkında çıkan aşk iddialarının ardından Çelik’in "tanımıyorum" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN TANIŞTIK

Erbil, yaşananları anlatarak dikkat çeken iddialarda bulundu. Mehmet Ali Erbil, Eylem Çelik ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını belirterek ilk buluşmalarının geçtiğimiz hafta gerçekleştiğini söyledi.

Erbil, "Eylem ile Instagram üzerinden tanıştık. Geçen cuma günü İstinyePark'taki bir restoranda birlikte yemek yedik" dedi.

'EVİMDE SAATLERCE KALDIK'

Mehmet Ali Erbil, buluşmalarının tek bir yemekle sınırlı kalmadığını da iddia etti. Erbil, "Pazar günü Sarıyer'deki evime geldi. Saatlerce evimde kaldı. Hatta birlikte TikTok yayını yaptık" diyerek, kamuoyuna yansıyan açıklamaların aksine aralarında bir tanışıklık bulunduğunu savundu.

Mehmet Ali Erbil kendisinden 48 yaş küçük fenomenle yaşadığı aşkı kabul etti! Evimde saatlerce... 2

TANIMIYORUM DEMESİ BENİ ŞAŞIRTTI

Eylem Çelik'in daha sonra yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşıladığını belirten Erbil, kendisinin bu süreçte kullanıldığını düşündüğünü söyledi.

Mehmet Ali Erbil kendisinden 48 yaş küçük fenomenle yaşadığı aşkı kabul etti! Evimde saatlerce... 3

"Sonrasında çıkıp beni tanımadığını söyledi. Bu yapılan açıklamaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ünlü olmak, adını daha fazla duyurmak ve izlenmek adına beni kullandı" diyen Erbil, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu da dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Seni kullansa adını verir. Sen gündemde kalmak için kullanmış görünüyorsun. Kart zampara. Torunun yaşındaki biri... Biraz ahlak lazım. Gerçekten
erbil gerçekden ayıp ediyorsun artık
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