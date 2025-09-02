Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı barıştı mı? "Düğüne el ele geldiler" iddiası

Oyuncu Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, uzun süren ilişkilerinin ardından 8 Mayıs 2023'te evlenmişti. Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir paylaşım yapan Ezgi Mola, boşanma kararını duyurmuştu.

Mola, "2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuz zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz." demişti

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanmanın ardından beraber tatil yaparak dikkat çekmişti. Hatta ikilinin yeniden evleneceği konuşuluyordu.

Bu kez iki ünlü isim düğünde ortaya çıktı. İzmir'deki düğünde birlikte görüntülenen çiftin düğüne de el ele geldiği iddiaları vardı. Gel Konuşalım yorumcusu konuya dair sitem etti.

Yorumcu Nur Tuğba Namlı "Böyle bir şey yok! Ayrı yerlerden ayrı ayrı gelmişler. Aynı masada oturmaları kadar normal bir şey yok, bunu büyütmeye de gerek yok" dedi.