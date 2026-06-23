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Ezra Esmeci "Çok şaşırdım" diyerek cezaevinden gelen mektubu anlattı: "Tuğyan ve Ümitcan Çakır..."

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan'ın cezaevindeki koğuş arkadaşından Esra Ezmeci'ye mektup geldi. Esra Ezmeci'nin Ümitcan Çakır-Tuğyan iddiası gündem oldu.

Ezra Esmeci "Çok şaşırdım" diyerek cezaevinden gelen mektubu anlattı: "Tuğyan ve Ümitcan Çakır..."

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada
Tuğyan Ülkem Gülter 13 Aralık'ta tutuklandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e dair yeni iddialar ise Esra Ezmeci'nin programında gündeme geldi.

Tuğyan'ın cezaevi arkadaşından Esra Ezmeci'ye mektup geldiği yayında açıklandı. Ezmeci mektubu gönderen kişinin aktarımlarını programda anlattı. İddiaya göre; Aleyna Çakır davasında yargılaması süren Ümitcan Uygun ve Tuğyan mektuplaşıyor.

Ezra Esmeci "Çok şaşırdım" diyerek cezaevinden gelen mektubu anlattı: "Tuğyan ve Ümitcan Çakır..." 1

"BİR İLİŞKİ OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Esra Ezmeci "Yani gerçekten buna çok şaşırdım. Çünkü biliyorsunuz Aleyna Çakır'ın davasından cinayetten cezaevinde. Ümitcan ve Tuğyan'ın mektuplaştığını söylüyor hatta duygusal bir mektuplaşma olduğunu aralarında bir ilişki olduğunu söylüyor" dedi.

Ezra Esmeci "Çok şaşırdım" diyerek cezaevinden gelen mektubu anlattı: "Tuğyan ve Ümitcan Çakır..." 2

Ezmeci ikilinin mektuplaşarak tanıştıklarını aktardı ve "Cezaevinde kimse kalmadı da Ümitcan mı kaldı?" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ümitcan Uygun Güllü
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